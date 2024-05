Tras la eliminación de Mauro Dalessio de Gran Hermano, su mamá, Analía Romero dejó de lado el silencio que mantuvo frente a la posibilidad de repercusiones en la participación del joven en el reality, y habló de todo con Ángel de Brito.

Analía contó que tanto ella como su ex marido no miran el reality ya que son ajenos a ese formato, por lo que la decisión de Mauro de ingresar la sorprendió. ¿Y vos, con lo estructurada que contás que sos, ¿qué te pasó cuando viste que él tuvo sexo en la casa y que todo eso se televisa?”, quiso saber Yanina Latorre.

La mamá de Mauro de "Gran Hermano" deslizó que la producción del reality favorece a Furia. (Foto: Captura Telefe)

“No, eso a mí no me molesta. No, no, yo puedo ser estructurada en un montón de cosas”, respondió la mujer. “Yo fui estructurada en un montón de cosas, pero en la parte sexual no”, agregó,

QUÉ DIJO LA MAMÁ DE MAURO SOBRE LAS RELACIONES SEXUALES QUE MANTUVO EL JOVEN CON FURIA EN GRAN HERMANO

“En la parte sexual no. De hecho, yo por ahí me voy de viaje por asuntos de trabajo y mi hijo sabe que queda el departamento libre, y yo lo único que le digo es ‘Usalo, pero me sacan las sábanas, me sacan la toalla, ya no me toca los perfumes, no me tocan la ropa…”, señaló la mujer.

Frente al ejemplo que dio Yanina sobre sus propios hijos, la mujer confesó: “Como no lo vi queda ahí”. Analía contó que, a la hora de ingresar a la casa, la producción tuvo la descarada idea de “buscar a ver si había algún problema como para hacer algún quilombito”.

Furia y Mauro de Gran Hermano 2023 tenían un affaire, pero parece que todo terminó. (Foto: captura de Telefe)

“Después me dijeron que recorra la casa y haga tiempo, que lo hice”, dijo la mujer, que reiteró que su reacción frente a la mugre no fue exagerada. “No sé si había (el) olor (que dicen), pero (estaban) todos los calzoncillos tirados en el piso, todo un desastre, y yo decía ‘Viven las chicas ahí todos juntos’ y pensé que había dos baños”, explicó.

