Este lunes, Mauro Dalessio dijo “presente” en El debate de Gran Hermano, donde el panel de “analistas” lo sometió a todo tipo de preguntas sobre su estadía en la casa y, muy especialmente, la relación tóxica que mantuvo con Furia estos meses.

En la gala de eliminación de este domingo, mostraron como, ante la certeza de que se iba eliminada de Gran Hermano, Furia Scaglione le pidió a Mauro que lo acompañe a su dormitorio para una “despedida” desoyendo su pedido de “quiero dormir solo”.

Ella hizo caso omiso, alzó al joven “a upa” pese a los más de 100 kilos y los 30 centímetros que le lleva, y traspasó la puerta del dormitorio con él para yacer luego juntos en una de las camas, junto al resto de los participantes.

Leé más:

La reacción de la mamá de Mauro cuando le preguntaron si le molestaba verlo teniendo sexo en Gran Hermano

POR QUÉ MAURO ASEGURA QUE FURIA LO FORZÓ A DORMIR CON ELLA EN GRAN HERMANO

Tras asegurar que “jugaba solo”. “Todos saben que mi relación con Emmanuel no era la mejor. Teníamos mucha pica, teníamos mucha realidad. Yo creo que él estaba un poco preocupado, celoso, de que ella pase tiempo conmigo y sentía que él perdía un poco de apoyo de su parte”, contó.

“Te dijo de todo: que eras gay, no asumido, todas esas cosas feas, machistas, proviniendo de Furia, qué raro. Pero, te quería preguntar, a lo último te enganchaste en ese beboteo de las últimas horas y dormiste con ella ¿no?”, quiso saber Ceferino Reato.

“Sí, pues me obligó, básicamente”, dijo Mauro, suscitando la curiosidad de Reato. “Sí, se ve como yo no quería ir. Yo no quería ir a dormir con ella, yo quería dormir tranquilo en mi cama solo. Habíamos terminado muy bien una charla en donde lo dijimos ‘Bueno, hasta acá’”, cerró Mauro, que se negó a definir como “acoso” la situación.

Leé más:

Gran Hermano 2023: la tremenda arremetida de Furia contra Emma Vich tras la eliminación de Mauro Dalessio

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.