Luego de haber regresado de sus vacaciones, Charlotte Caniggia no pasó por alto las fuertes declaraciones que había lanzado Coti Romero en Bailando 2023, y no dudó en responderle sin filtro en la pista.

“¡La falsa! ¡Hola!”, la saludo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia a una de las conductoras del streaming del Bailando. Y siguió: “Sos una falsa y una irrespetuosa. En las redes dicen que sos una chanta y rompes parejas”.

Foto: Captura (América)

Si bien Coti también lanzó picantes frases para defender, Charlotte siguió con su descargo: “Para mí sos mala gente. Punto. No sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma te va a volver. La que es mala persona sos vos, no yo. Besitos, bebé”.

Y cerró, ante la atenta mirada de todos los presentes: “No la soporto. No la banco a Coti. ¡No la puedo ni ver! Es más, vi que estuviste llorando cuando me fui de vacaciones y, mi amor, aprendé a actuar porque no se te cayó ni una lagrima, querida. ¡No sabes ni actuar! ¡Chanta! Es una bol… esta. Es una real bolu… Vos sos una bolu… Se hizo la que lloraba y es una mentirosa. Esta no llora n, aunque la maten”.

¡Qué momento!

DESCONSOLADO LLANTO DE COTI ROMERO EN EL BAILANDO

Luego de toda la polémica que despertó los reemplazos a los participantes del Bailando (antes de que la producción decidiera anular esa opción), Coti Romero compartió sus sentimientos en la pista y no pudo evitar romper en llanto.

“Todos tenemos miedos a esta altura, ya no falta nada. No quería llorar, pero hoy, por ejemplo, estuvimos haciendo unos trucos que hace rato quería hacer y no lo pude lograr, lamentablemente”, comenzó diciendo Coti en vivo.

Foto: Captura (América)

“Me duele mucho porque me preparé para hacerlo, ya lo había anunciado la vez pasada. Si la gente viera como la mayoría de las parejas que estamos acá nos rompemos el lomo, pensaría un poquito y diría ‘sí, tienen razón. No da que uno se tome las vacaciones y el otro, realmente, se está lastimando todo el cuerpo’”, agregó.

Por último, la exparticipante de Gran Hermano 2022 dejó en claro el deseo que tiene de alzar la copa de campeona al término de esta edición en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América: “No es cualquier cosa. Y yo no quiero llegar a la final, yo quiero ganarlo. Y voy a darlo todo, chicos”.