En confianza con sus seguidores de Instagram, Coti Romero les contó por qué no la verían en el stream del Bailando 2023, certamen en el que también es competidora. A corazón abierto, admitió que siente que todavía no se pudo adaptar del todo al frenético ritmo de Buenos Aires.

“Mi gente, quiero avisarles que hoy no me van a ver en el stream, la verdad es que hace días no duermo bien porque no me alcanzan las 24 horas para todo lo que hago en el día, creo que todavía no me he podido adaptar al cien por ciento a Buenos Aires”, escribió la correntina.

“Creo que todavía no me he podido adaptar al cien por ciento a Buenos Aires”.

“Hoy hablé con los chicos del stream y me dejaron tomarme el día, estoy muy agradecida con la gente del Bailando, realmente están ahí siempre”, sumó Coti, junto a emojis de corazones.

COTI ROMERO ASEGURÓ QUE SU RITMO DE VIDA LA ESTÁ AFECTANDO

Antes de cerrar, Coti aseguró que su ritmo de vida la está afectando.

“Hoy voy a tratar de descansar, mañana grabamos en el segundo grabado, el cuerpo me está pasando factura así que creo que es necesario hoy relajar para que mañana salga todo más que bien si Dios quiere porque, además, soy extremadamente autoexigente, ya me conocen. El programa sale el viernes, ojalá estén ahí bancando, los quiero”, sentenció.