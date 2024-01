El regreso triunfal de Charlotte Caniggia al Bailando 2023 se vio empañado con el recrudecimiento de su pelea con Coti Romero, a quien discriminó de forma brutal en respuesta a una provocadora chicana que le había dedicado la ex Gran Hermano 2022.

“Siento que Coti es mala gente. A mí no me cae bien, y no siento que sea buena persona”, arrancó en una nota con Intrusos.

Como en su momento la melliza de Alex Caniggia había dejado en claro que todo le resbalaba y “que la chup….”, en plena grabación del show de Marcelo Tinelli, Charlotte fue letal en respuesta a la soez afirmación de la correntina sobre “mientras no se la chup… a su novio”.

“Creo que Coti es una villera y punto. No tengo más nada que decir de ella”, fueron las palabras discriminatorias de Charlotte Caniggia.

LA BRONCA DE CHARLOTTE CANIGGIA CON SUS COMPAÑEROS DEL BAILANDO

“Me duele un poco que mis compañeros me tiren tanta mier…, cuando podrían ellos aprovechar este espacio como yo hacía antes”, se quejó Charlotte.

“Es mi cuarto Bailando. Cuando empezás tenés que aprovechar el espacio televisivo, hacer un poco de show”, continuó.

Al final, Charlotte Caniggia intentó halagar a su madre, Mariana Nannis, para diferenciarse de Coti Romero y los demás competidores del Bailando: “No saben, no tienen a alguien que los guie. Mi mamá me dio muchos tips, me guió mucho en el medio”.