Luego de los fuertes cruces que mantuvieron, Flor Vigna y Lourdes Sánchez volvieron a dirimir sus diferencias en la pista de Bailando 2023 y protagonizaron un tenso momento ante la atenta mirada de sus compañeros, Marcelo Tinelli y el jurado.

Así fue el ida y vuelta de Flor, que está como jurada en el programa de América, en reemplazo de Carolina “Pampita” Ardohain, y Lourdes:

Flor: -Muchos amigos me estaban diciendo ‘le vas a devolver todo a esa bruja’, y yo no creo que seas una bruja. No, pero seguramente, te ha pasado que vos con tus amigos habrás hablado de mí y yo con mis amigos he hablado de ti. Creo que Lourdes se carga un papel muy interesante en el Bailando y juega a ser villana. Y, al fin y al cabo, cuando hablás un rato con ella, es hermosa.

Lourdes: -Vos me conocés bien. Bailando juntas, me conocés.

F: -Yo creo que todas las personas somos depende de la ocasión también. Yo te tuve de compañera y me quiero quedar con eso, cuando bailamos la salsa de a tres y tenías esa forma de ser, una colega tan hermosa.

L: -Soy eso eh, no cambié.

F: -Yo creo que, a veces, la competencia nos puede hacer mal a todos y fue honesto también de nuestra parte decir nuestras diferencias en vivo.

L: -Totalmente. Yo soy honesta, soy ésta y no tengo ningún cartel, ninguna careta. Soy esto, te guste o no te guste.

F: -Bueno, creo que yo también soy esto, te guste o no te guste y hay muchas cosas que no nos gustan de la otra. Somos honestas las dos, nos decimos cosas lindas y cosas malas.

FILOSA CRÍTICA DE LOURDES SÁNCHEZ A FLOR VIGNA TRAS SU RENUNCIA AL BAILANDO

Luego de que se conociera que Flor Vigna había tomado la decisión de renunciar a Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América, para dedicarse de lleno a su carrera musical, Lourdes Sánchez fue contundente con su crítica.

“Lo de Flor Vigna yo lo dije la primera vez que la voté para eliminarla, que lo decían todos y lo había planteado LAM, que ella supuestamente había firmado por dos galas. La verdad no me parece bien usar la pista para promocionar dos temas e irte porque hay mucha gente y con muchas ganas y mucha gente que se quedó con ganas de entrar y no pudo”, lanzó la bailarina en una nota que dio a Por si las moscas, el ciclo radial que se transmite por La Once Diez.

“Pero esas son las mismas personas que después la producción trata como unas reinas y te prohíben ir a un programa a hablar mal de ella. Y a los que estamos súper comprometidos nos miran de costado”, agregó, picante.

Y cerró, tajante y halagando a la nueva figura que tomará el lugar de Vigna en el programa: “Y esto te juro que es así. Y encima deja un equipo colgado. Por suerte entra la bomba de Noelia Marzol que le levanta el nivel al show”.