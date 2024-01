Luego de que Lourdes Sánchez asegurara que Martín Salwe tuvo malos tratos con las vestuaristas de Bailando 2023, el participante tomó la palabra, se defendió y apuntó sin filtro contra la bailarina.

“No me gustó lo que dijo Lourdes, tirando fruta, como siempre, diciendo cosas que no chequea. Siempre tira cosas. Cuando se queda sin contenido, más que nada, se agarra de lo que puede para ser protagonista todo el tiempo”, lanzó Salwe, visiblemente enojado, en la pista.

“Igual, es feo usar esa palabra que usó que es ‘malos tratos’ o ‘maltrato’. Acá trabajo hace un montón de tiempo. Eso no sucedió ni con gente de vestuario, ni un cámara, ni con un técnico, ni nadie del control. Todos me conocen, trabajé en casi todas las áreas. Me siento como en familia, respetado y querido, y yo respeto a todo el mundo”, agregó.

Y cerró, tajante: “Y lo peor de todo es que Lourdes se falta el respeto a sí misma y también al Chato Prada (su esposo, con quien tiene a su hijo, Valentín) porque es él quien nos contrata hace más de 6 años. No quiero creer que piensa que su marido, con quien duerme todas las noches, va a contratar a alguien que maltrata”.

DESCONSOLADO LLANTO DE NENU LÓPEZ, LA NOVIA DE MARTÍN SALWE, EN EL BAILANDO

Luego de presentar la coreografía que preparó con su novio y compañero en Bailando 2023, Martín Salwe, Nenu López quebró en llanto al hablar de lo difícil que le resultó este ritmo y el miedo que tenía de salir a escena.

Todo comenzó con la devolución de Moria Casán en la pista: “Apenas la vi a Nenu, le vi que el labio inferior le temblaba. No sé si se iba a poner a llorar”, expresó la jurada del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Fue entonces que Nenu no contuvo las lágrimas: “Me costó mucho la coreo, la verdad. Esta buenísima, pero me costó mucho”, reveló. Y cerró, a flor de piel: “Tenía mucho miedo de exponerme porque esto no es mi fuerte. Yo soy más urbana, como vieron el ritmo anterior, lo mío es más el urbano y me sentía un poco expuesta. Quise apostar a esto y no quería que cambien la coreo por mí que soy la profesional, pero me costó un montón”.