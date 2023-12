En las últimas horas, comenzó a circular un rumor sobre el romance de Romina Uhrig y Nacho Castañares, que fueron vistos “a los besos” en un boliche de Zona Oeste, según contó Martín Salwe en el streaming de Intrusos.

El polémico locutor, famoso por sus dichos fuera de lugar en realities y ciclos de TV en los que interviene, planteó la información como algo fehaciente, aunque luego se desdijo de sus palabras y tuvo que pedir perdón públicamente.

Martín Salwe dio marcha atrás en su decisión de marcharse del Hotel.

“Hay un romance inesperado. Supuestamente, este fin de semana, en un boliche de zona oeste de Buenos Aires, fueron vistos a los besos Romina y Nacho, los exhermanitos”, fueron las palabras del locutor.

MARTÍN SALWE TUVO QUE PEDIRLE PERDÓN A ROMINA UHRIG TRAS AFIRMAR QUE MANTEIENE UN ROMANCE CON NACHO CASTAÑARES

Por la noche, Romina Uhrig tuvo su oportunidad de cobrarse venganza de los dichos de Salwe, que la pusieron en los titulares de todos los portales, y optó por nominar al locutor, que esperaba resignado junto a Nenu López.

Nacho Castañares y Romina Uhrig estarían teniendo un affaire (Foto: captura América-Instagram/romina_uhrig)

“Yo voy a votar a una persona que me cae muy bien, pero ahora me tiene muy enojada. Habló de mí sin saber, sin preguntarme. Tiene mi teléfono, siempre charlamos. Después dijo que Coti habla lo que escucha en los pasillos y que eso estaba mal, y él hizo exactamente lo mismo, y eso me dolió por lo que lo quiero”, dijo Romina antes de emitir su voto.

“Fue un malentendido y le pedí disculpas. Le pedí perdón porque no estuvo en Lo que pasó. Es por un comentario que hice leyendo el chat del streaming de Intrusos y en la edición quedó cortada la parte que leía el chat. Eso lo comentaba una persona en el chat del streaming, y yo lo leí y en la edición quedó como que contaba la noticia”, se disculpó Salwe ante la mirada de reprobación de todos los presentes.

