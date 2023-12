Nacho Castañares y Romina Urigh habrían sido vistos besándose en un boliche de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La versión fue contada por Martín Salwe en el programa de streaming de Intrusos.

“Hay un romance inesperado. Supuestamente, este fin de semana, en un boliche de zona oeste de Buenos Aires, fueron vistos a los besos Romina y Nacho, los exhermanitos”, dijo.

Por su parte, Paola Aguirre, del staff del streaming, relató que estuvo en ese lugar y dio su versión: “No estaban dándose besos, ni nada, pero estaban muy juntos. Pueden ser que estén charlando como en un boliche, que tenés que hablar a un oído. Estaban los dos solos, no vi a otros hermanitos”.

ROMINA Y NACHO DE GRAN HERMANO: INESPERADO ROMANCE

Nacho viene de romper con Lucila “La Tora” Villar, un romance que nació en Gran Hermano.

En la casa, Romina incluso atacó a Castañares y La Tora al acusarlos de tener sexo sin dar el consentimiento que estipula Gran Hermano.

Romina, que está separada del exintendente Walter Festa, nunca tuvo buena relación con Lucila.

EL SUPUESTO ROMANCE DE NACHO CASTAÑARES Y COTI ROMERO

Hace un mes, luego de que Coti Romero anunciara que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito sorprendió al contar que la correntina también había estado con Nacho Castañares.

“Esta persona que me está hablando me dice ’Coti, y no lo cuenta, también se apretó a Nacho cuando estaba con La Tora’”, lanzó el conductor de LAM.

La Tora admitió cómo se sintió ante semejante versión. “Boludeada, porque fue mentira, si vos me decís que fue verdad, bueno, o que yo en algún momento digo ‘le encontré a Nacho algo’, pero como realmente fue muy tranquilo y aparte en ese after estaba yo, es una mentira gigante”.