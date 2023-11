La bronca de Romina Uhrig por las repercusiones de la renuncia de Yanina Latorre a bailar la salsa de a tres con ella en el Bailando 2023 volvió a explotar, y la ex Gran Hermano 2022 se cruzó con dureza en vivo con Karina Iavícoli.

“Yo ya sé de quién vienen las cosas, y las tengo que aceptar si quiero permanecer en esto. Es así lamentablemente. La tele es así”, arrancó Romina.

Luego de que Marcela Tauro expresara que tampoco entendía la razón de su enojo, Uhrig protestó: “Es al cuete esta nota porque siempre me van a bardear y me van a decir que soy una mal educada”.

Entonces, se puso a la defensiva e hizo referencia a su padecimiento desde que es famosa: “A mí me han faltado al respeto, me han dicho de todo. Yo justamente soy la irrespetuosa cuando hace rato tendría que haberlos mandado a… Estoy hablando en general de todo lo dijeron. No me quieran desvirtuar la charla”.

LA FEROZ DISCUSIÓN ENTRE KARINA IAVÍCOLI Y ROMINA UHRIG

Karina: -Siempre querés quedar como víctima, No reconocés nunca nada.

Romina: -Yo no quiero ningunear a nadie.

K: -Nunca te equivocás vos. Sos buena, vas a ensayar, fuiste con fiebre, fuiste a todos los laburos.

R: -Por ahí no se animaba a decirme que no y aprovechó eso para renunciar.

K: -Se te veía espléndida anoche. Yo no te creí que estabas enferma, te lo digo en la cara.

R: -Nunca crees nada. No me interesa si me creés o no.

K: -Una persona que se siente mal no va a trabajar. Estabas divina ayer. Fuiste a Editando Tele (NET TV). Con un paracetamol no se te pasa.

R: -No me interesa. No me sumás, restás, nada. Si lo único que hacés es siempre tirarle mala energía a todos.

K: -Te estoy diciendo lo que pienso en la cara bien, como dos mujeres adultas. Con la diferencia de que vos te enojás porque te molesta algo.