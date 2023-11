El Bailando 2023 sigue generando fricciones entre los participantes, ahora entre dos personas que no necesitaban mucho para sacarse chispas entre sí ya que Yanina Latorre no pudo soportar que Romina Uhrig la dejara plantada en el ensayo de la salsa de a tres y le renunció en vivo en LAM.

La panelista hizo un largo descargo en el ciclo de Ángel de Brito, donde anunció públicamente que daba un paso al costado de ese improbable equipo que formó con la ex Gran Hermano debido a que no soportó la falta de consideración de la ex diputada.

“Yo llego a mi casa a las once de la noche y lo doy todo. (…) Tenemos un grupo que se llama salsa en trío. Ella me dice de ensayar en Devoto y voy. Le digo que el miércoles tenía cerrado lo del videoclip del Polaco y no podía”, explicó Yanina.

“Y ayer Romina no podía porque tenía que ir a un programa. Yo habia contratado un profesor. Ella nos plantó, pero yo fui a ensayar. Ella pidó hoy martes que tenía que ir a un programa (Editando Tele, de Net TV) y que teniamos que ensayar 10.30 horas. Yo tengo que salir a las 8 de mi casa porque son dos horas de viaje”, agregó.

“A las 10.20 me avisa la coach, ni siquiera ella. La mandé bien a cagar. Yo no le dije que le iba a renunciar, es para que se entere ahora. Me avisó 10 minutos antes la coach que Romina no llegaba y que se sentía mal. Esta hija de p… me plantó. ¿Vos me estás cargando? Esto es una falta de respeto. Ella después me dice ‘No te avisé, Yani, no quería que se armara un teléfono descompuesto. Sé que ustedes tienen que ensayar igual”, cerró.

Ya en el certamen, Marcelo Tinelli le dio a Romina la posibilidad de explicar su situación frente a una Yanina que recién llegaba al estudio, pero para ver a su hija Lola, que bailaba a continuación, y ella dio su versión de los hechos.

“No es todo tal cual lo dice ella”, explicó Yanina, confrontando a la participante. “Yo vengo de onda y te cambia un poco la vida (…), trabajo en muchos programas y vivo en Pilar”, dijo Yanina, repitiendo su explicación de LAM.

“Yo hubiera querido que a las 7 de la mañana me avisaras, yo cambio mi día, me das la posibilidad de no ensayar, o hacerlo más tarde, pero me contestaste ‘El ensayo se hace igual’ y vos a mí no me mandás. Vos tenés el equipo que son ellos dos y por una cuestión de respeto me das a elegir. Yo estoy desde las 5 de la mañana levantada y porque soy respetuosa fui al ensayo porque tu coach le paga a mi profesor de salsa”, le reprochó Yanina.

“Y vos me escribiste tarde porque tu coach te dijo ‘Pedile perdón’, si no ni me hablabas. Yo no estoy obligada a ensayar si vos no venís, porque este es tu equipo”, dijo Yanina, antes de que Romina le vuelva a pedir disculpas en público aduciendo que fue a grabar un programa.

