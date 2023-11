Luego de las repercusiones que había despertado las declaraciones de Coti Romero, quien dio detalles del beso que se dio con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito indagó a Romina Uhrig por este tema y la participante de Bailando 2023 fue contundente con su opinión.

“No sé qué pasó entre ellos, pero me cuesta ver esa imagen. Sabiendo cómo es el El Primo (como lo llaman a Marcos) me cuesta. Los dos saben lo que pasó, la realidad”, comenzó diciendo Romina en la pista, ante la atenta mirada de Coti que estaba presente desde el streaming del Bailando.

“Pero conociendo a Marcos, que es una persona súper tranquila, no lo veo en esa situación, chapando por ahí”, agregó, dejando en claro que pone en dudas las palabras de Coti, quien había dado detalles de su encuentro con Marcos.

“Después no sé si pasó o no pasó, es tema de ellos. Pero me cuesta ver esa situación. Me sorprende que Marcos haya chapado con Coti, no voy a mentir. Me cuesta creerlo”, cerró Romina, sin vueltas.

ÁNGEL DE BRITO MANDÓ AL FRENTE A COTI ROMERO Y REVELÓ QUE ESTUVO A LOS BESOS CON MARCOS GINOCCHIO

Luego del escándalo que se vivió en la pista de Bailando 2023 con su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero vivió un momento a puro nervios luego de que Ángel de Brito la mandara al frente y revelara que la participante estuvo a los besos con Marcos Ginocchio.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven.

En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró: “Bien”.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del momento y si tuvo más capítulos.