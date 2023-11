A cuatro meses de la separación de Coti Romero, Alexis “El Conejo” Quiroga se enojó y tomó la firme decisión de no hablar más de su ex y reveló en un streaming la charla que tuvo con Marcos Ginocchio, tras el rumor de affaire con la correntina.

“Voy a decir una sola cosita, breve y rápida, yo hablé con Marcos. Él me mandó un mensaje desmintiéndome todo. Yo sigo siendo amigo de Marcos”, dijo el Conejo, detallando la inmediata reacción del ganador de Gran Hermano 2022 tras ser vinculado con Coti.

Muy serio, continuó: “No me voy a prender a la gilada. Marcos me mandó un mensaje desmintiéndome todo. Es más, el Primo me dio que cuando venga nos íbamos a juntar a comer”.

Cansado de los conflictos con Coti Romero, el Conejo les habló con contundencia a los seguidores que estaban viendo su stream: “No voy a atacar a nadie. No es tema mío... Y otra cosa que les vuelvo a repetir, acá no se habla más de Coti”.

ÁNGEL DE BRITO HABLÓ DEL SUPUESTO AFFAIRE DE MARCOS GINOCCHIO Y COTI ROMERO

La semana pasada, Coti Romero le contó s sus compañeros de streaming de Bailando 2023 que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio y ellos se lo contaron a Ángel de Brito.

Con información en su poder, el conductor de LAM aportó más detalles sobre la fecha y el lugar donde los ex Gran Hermano 2022 habrían tenido un encuentro amoroso.

“Fue en agosto. Hubo un after en una casa después de la fiesta Bresh y Coti estaba medio bajón. Vino Marcos y empezaron a chapar”, contó Ángel.

Y agregó: “Después cortaron porque ambos pensaron ‘la estamos flasheando, esto no está muy bien’, porque Marcos es amigo del es de ella, Alexis ‘el Conejo’ Quiroga”.

Como pocas veces lo hizo, Marcos Ginocchio hizo un vivo y negó haber estado a los besos con Coti Romero.