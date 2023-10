La declaración de amor de Alexis Conejo Quiroga a Constanza Coti Romero desestabilizó a la correntina, y el cordobés hizo un fuerte mea culpa después de la enorme polémica que se dio entre ellos.

“Puede que esté dolida por mi comportamiento anterior, capaz que le de bronca, le pueden pasar un montón de cosas”, reconoció en Intrusos.

Luego, el Cone aclaró: “En la relación pasaron un montón de cosas. Una relación no se rompe por una infidelidad. La engañé una sola vez”.

“Yo como hombre fallé. Fallé, fallé”, se sinceró el participante del Bailando 2023.

Al final, el Conejo hizo alusión a la crisis de salud mental que había atravesado Coti: “El acompañarla viene de hace muchísimo y jamás lo utilicé para decir que hice las cosas por ella, porque era lo que me salía en el momento de estar en pareja”.

EL CONEJO SE DEFENDIÓ DE LAS FUERTES ACUSACIONES DE ACOSADOR QUE LE HIZO COTI

“Me parece muchísimo que me diga acosador. Yo no la sigo, no la persigo, no le agarro el brazo cuando la veo”, se defendió.

Y la chicaneó: “Hay mujeres que realmente sufren muchísimo el acoso y le toman el pelo en las comisarías. Yo porque mandé tres mails, después de que me pidió que dejara de hacerlo, no me parece acoso”.

De todas formas, el Conejo Quiroga asumió que ya no buscará por ningún medio a Coti Romero tras el escándalo del viernes: “Fue la gota que rebalsó el vaso, me sentí para la mier… Fue muchísimo”.