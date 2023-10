Después de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló que decidió dejar de lado la tristeza y dejarse llevar por las nuevas propuestas que le llegan de otros candidatos.

Así lo dejó en claro la propia participante de Bailando 2023 en su visita a Noche al Dente: “Mi corazón está bien hoy, mejorando, quedó un poco golpeado. Se cura con mucho amor y la familia”, comenzó diciendo.

“No hay nuevo amor y no se me junta el ganado porque no tengo. Lo que sí, me invitaron a cenar y accedí; así que, en estos días, voy a conocer a una persona”.

Por otro lado, Coti aseguró que no quiere oficializar con nadie por el momento: “No sé si estoy tan abierta ahora a enamorarme, pero es darme la oportunidad de conocer”, reafirmó. Y cerró: “Para mí es todo un mundo nuevo porque a los 15 años me puse de novia por primera vez. Después, me separé antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2023 y después de entrar al reality, me puse de novia otra vez. Y con la persona anterior había estado 5 años”.

EL SINCERICIDIO DE COTI ROMERO TRAS LOS RUMORES CON EL FUTBOLISTA, ENZO DÍAZ

Coti Romero reveló que recibió varios mensajes de candidatos después de finalizar su noviazgo con Alexis “el Conejo” Quiroga. Sin embargo, quien habría captado la atención de la participante de Bailando 2023 es el futbolista, Enzo Díaz.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Zaira Nara a Coti en la pista: “¿Llegó a pasar algo con Enzo Díaz o no pasó nada?”, quiso saber la hermana de Wanda Nara. A lo que la joven respondió, sincera: “Voy a decir la verdad”, comenzó diciendo.

“A mí me encanta él. Me parece re lindo chico y soy de River”, agregó, dejando en claro que el equipo de fútbol de sus pasiones es el mismo donde se desempeña el deportista con quien se había empezado a seguir en las redes.

“Nos empezamos a seguir nada más y hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. Yo no tengo nada con él. “, agregó. Y cerró, firme: “Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque despues de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía”.