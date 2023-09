La participación de Coti Romero viene siendo una de las que más da que hablar en Bailando 2023. En la noche del lunes la ex Gran Hermano 2022 aseguró que a la hora del amor el rubro de los jugadores de fútbol lo tiene cancelado y hasta terminando mandando al frente a un jugador de River que la buscaba.

“Antes me gustaban los futbolistas, pero cambió. Ahora no me gustan, son muy histéricos”, lanzó, terminante. Pero cuando Zaira Nara le preguntó si le escribían muchos, la ex del Conejo fue más allá. “Sí, lo voy a requemar”, provocando que Marcelo Tinelli intervenga… ¡para que no lo diga!

Finalmente Coti contó que actualmente juega en River, mientras en el ciclo ponían en pantalla la foto de Esequiel Barco, mediocampista del equipo.

Foto: Captura de TV

COTI ROMERO CONTÓ POR QUÉ NO SALE CON FUTBOLISTAS

“Me sigue y me deja de seguir. Era de Independiente en su momento. Si en ese momento no lo seguí y ya me mandó mensajes y no le contesté, me parece que tenés que darte cuenta que no va por ahí”, comentó.

Sin embargo, Ángel de Brito la mandó al frente y aseguró que no era el único jugador de River que había querido acercarse a ella. La influencer también reconoció que le había mandado mensajes un jugador de San Lorenzo.

Además, Coti reconoció que estando con el Conejo nunca respondió los mensajes que le llegaban. “Yo no contestaba y si lo hacía, iba a ser una hija de put…, pero no contestaba. Me escribía cosas como ‘¿Dónde estás viviendo?’ y me mandaba caritas con corazón”, aseveró.