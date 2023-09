Coti Romero reaccionó contundente en el Bailando 2023 con Alexis ‘el Conejo’ Quiroga luego de que se genera un tenso ida y vuelta que involucó a Fernanda Sosa.

“¿Le molestaría que su ex vaya a una comida con alguien del Bailando o a un encuentro?”, le preguntó Marcelo Tinelli a la correntina, quien lanzó: “Yo no tengo ex”.

Coti Romero en el Bailando 2023.

“Ah, ¿ni si quiera recuerda al ex que lo tiene al lado, a dos metros?”, dijo picante el conductor y ella reiteró: “No. Todo lo que pasó en mi pasado para mí se borra, definitivamente”.

El Conejo en el Bailando 2023.

“Hirvió al Conejo de una”, comentó Tinelli y el exparticipante de la casa de Gran Hermano interrumpió: “Me están metiendo en un quilombo al pedo y me parece de muy mal gusto”.

ALEXIS ‘EL CONEJO QUIROGA’ MANDÓ AL FRENTE A FERNANDA SOSA

Alexis ‘el Conejo’ Quiroga mandó al frente a Fernanda Sosa en el programa de América al revelar que fue ella quien lo invitó a un encuentro.

Fernanda Sosa en el Bailando 2023.

“Recibí un mensaje de Fer el sábado, que me pidió si podía ir a sacarme una foto con su hermana, que es una fanática, y me invitó a cenar, pero yo no fui”, reveló el mediático.