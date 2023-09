Luego de haberse mostrado muy triste por terminar su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga después del video que lo mostró a los besos con otra chica en un boliche en Córdoba, Coti Romero decidió pasar por el peluquero para un radical cambio de look.

“Pequeño cambio, ¿no?”, escribió la exparticipante de Gran Hermano 2022 en su cuenta personal de Instagram junto a varias postales donde se ve su nuevo color de pelo morocho y visiblemente más corto.

A pocos segundos de plasmar las postales en las redes, sus amigos y seguidores no tardaron en dejar su corazoncitos y varios piropos dejando en claro que este nueva apariencia de la concursante de Bailando 2023 está más que aprobada.

¡Todo le queda bien!

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Foto: Instagram

FIRME CONSEJO DE MARCELO TINELLI A CONEJO TRAS SEPARARSE DE COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero declarara que no hay vuelta atrás en su relación con Alexis “el Conejo” Quiroga –después de que se filtrara un video de él a los besos con una chica en un boliche en Córdoba- Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de los jóvenes para dar su opinión.

El conductor de Bailando 2023 se acercó hasta donde estaba el Conejo para darle un consejo en vivo: “Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Para mí, el Conejo va a tener que terminar con las salidas a los boliches”.

“Te lo digo porque a uno le han pasado cosas y ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va a llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y la caída”, agregó.

Tras escucharlo, Alexis cerró, ante la atenta mirada de su ex: “Considero que venimos a esta vida a aprender. He cometido errores y hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para saber la próxima vez y a lo que se viene, cómo hacer las cosas”.