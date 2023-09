En junio, el noviazgo de Coti Romero y Alexis “El Conejo” Quiroga llegó públicamente a su final. Sin embargo, el lunes pasado, la exparticipante de Gran Hermano reveló que habían reintentado retomar la pareja hasta que confirmó que él le fue infiel.

Gossipeame publicó en su Instagram un video del ex GH y actual participante de Bailando 2023, a los besos con una chica en un boliche: “El Cone hará unas semanitas en un boliche que se llama Garden, en las sierras cordobesas. Me cuentan que anduvo a los besos con varias”.

“Cómo le gusta salir a desmentir a Pepe Ochoa”, informó, luego de que Alexis negara la infidelidad a Coti.

EL DOLOR DE COTI ROMERO POR LA INFIDELIDAD DEL CONEJO

Desde la cabina de streaming de Bailando 2023, programa en el que participa, Coti vio en vivo el video del Conejo siéndole infiel y se expresó con dolor al respecto.

“Ese es él. Eso fue hace poco. Fue cuando se fue con sus amigos a las sierras y nosotros estábamos bien”, contextualizó la joven correntina.

“¿Sabés qué es lo que más me duele? Que no tenga los huevos para decirme. Porque cuando realmente nos tomamos un tiempo yo le dije ‘me vi con tal persona’. Y él me reprochó demasiado eso. Nosotros ahí nos habíamos tomado un tiempo”, continuó Coti, asegurando que ella no engañó a Alexis cuando eran pareja.

Afectada por lo ocurrido, Coti Romero sostuvo que su ex sí la traicionó: “Nosotros volvimos a intentarlo, venían las cosas bien y pasa esto”.