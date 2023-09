Coti Romero debutó en la pista del Bailando 2023 y se llevó uno de los puntajes más altos hasta ahora, 17 puntos. Además, charló con Marcelo Tinelli y le declaró su amor a su expareja, Alexis “Conejo” Quiroga, que estaba escuchándola y mirándola atentamente en el piso.

“Ayer tu exenamorado dijo que lo ninguneaste”, le aseguró Marcelo. “¿Dijo eso? Bueno, la verdad es que yo lo amo con todo mi ser. Pero me tocan ese tema y yo me quiebro, me pongo vulnerable y no me gusta. Entonces ahí sale la coraza de esa mina como que no me importa, que le hago la contra. Pero en realidad soy una bola de sentimientos por dentro”, expresó, sincera.

“¿Todavía sentís amor por él?”, le consultó Tinelli. “Sí, obvio, sí”, respondió Coti. Entonces, el conductor buscó sumar a Alexis al ida y vuelta. “No me haga la seña esa. ¿Quién sos? ¿Ángel di María?”, ironizó el animador, al ver al ex de la participante formando un corazón con sus manos, dedicado a Coti.

EL ROMÁNTICO IDA Y VUELTA DE CONEJO Y COTI

“Decile algo lindo, porque parece como si no tuvieras audio”, replicó Tinelli. “No, no la quiero poner nerviosa, quiero que disfrute la noche”, argumentó Alexis. “Nervioso vos”, sentenció Coti, picante.

¿Vos volverías con ella?”, quiso saber Marcelo. “¿Puedo decir la frase o te contesto lo otro? En realidad había traído esta flor, que recorrí medio Palermo para buscar porque quería la más linda, pero no la encontré porque la más linda iba a estar en el piso esta noche”, cerró Cone, evitando la pregunta. ¿Vuelven?