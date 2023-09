Pese a que el video que muestra a Alexis “el Conejo” Quiroga besando a una chica en un boliche de Córdoba precipitó el final de su historia de amor con Coti Romero, Carolina “Pampita” Ardohain analizó la actitud del joven en la pista de Bailando 2023 y dio su veredicto.

“Para mí, no está cerrada esa historia”, sentenció la jurada del certamen de baile en una nota que dio para A la tarde, el ciclo que conduce Karina Mazzocco por América, sobre la posibilidad de que los exparticipantes de Gran Hermano 2022 le den una nueva oportunidad al amor.

“Él está acá todos los días con carita de perrito mojado. Está ahí atrás, esperándola y mirándola”, agregó la modelo, dejando en claro que Alexis seguiría muy enamorado de su ex. Y cerró, tajante: “Metió la pata”.

¿Habrá reconciliación?

FIRME CONSEJO DE MARCELO TINELLI A CONEJO TRAS SEPARARSE DE COTI ROMERO

Luego de que Coti Romero declarara que no hay vuelta atrás en su relación con Alexis “el Conejo” Quiroga –después de que se filtrara un video de él a los besos con una chica en un boliche en Córdoba- Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de los jóvenes para dar su opinión.

El conductor de Bailando 2023 se acercó hasta donde estaba el Conejo para darle un consejo en vivo: “Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Te lo digo porque a uno le han pasado cosas y ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va a llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y la caída”, agregó.

Tras escucharlo, Alexis cerró, ante la atenta mirada de su ex: “Considero que venimos a esta vida a aprender. He cometido errores y hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para saber la próxima vez y a lo que se viene, cómo hacer las cosas”.