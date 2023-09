Alexis “Conejo” Quiroga se defendió de haberle sido infiel a Coti Romero gritando a los cuatro vientos que su entonces novia también le habría sido infiel.

El explosivo cara a cara de los exparticipantes de Gran Hermano 2022 se dio en la pista de Bailando 2023, mientras en pantalla se reproducía un video del Conejo, a los besos con una chica en Córdoba.

EL PICANTE CARA A CARA DEL CONEJO Y COTI ROMERO

Marcelo Tinelli: - ¿Qué te pasó?

Conejo Quiroga: -Nada, un error.

Marcelo Tinelli: -Acá lo importante es que dice “ese del video soy yo”.

Conejo: -No voy a negar algo que está en evidencia...

Coti Romero: -Hace un ratito lo negaba por WhatsApp.

Marcelo Tinelli: -¿Esto fue este fin de semana?

Conejo: -Fue un finde que fui a Córdoba. Una noche de boliche, un poco excedido de copas.

Marcelo Tinelli: -¿Pero ahí estabas con Coti?

Conejo: -No estábamos de novios, pero sí estábamos en comunicación, queríamos retomar la relación. No teníamos un sí, pero sí estábamos en comunicación, tratando de remontar la relación.

Tía Sebi: -Ella dice que sí, que estaban juntos.

Coti: -A mí me duele mucho este tema, pero no voy a permitir que se digan mentiras. Estábamos juntos. Él no quería contarlo en los medios, a la gente...

Conejo: -No quise contarlo porque pasaron cosas. Se me está echando todo el fardo a mí y no fui yo el único hijo de mil. La posta es que se cometieron errores de los dos lados. Pero yo soy el que está ahí, en el video. Parece que yo fuera el malo de la película...

Coti: -¿Ahora te acordaste que ese (del video) sos vos? Hace un rato en un mensaje me dijiste que no eras vos.

Conejo: -En un momento de desesperación, uno dice eso... Me hago cargo, estoy acá para dar la cara. Me equivoqué, cometí un error. Me excedí de copas y por eso estoy acá diciéndote esto.

Marcelo Tinelli: -¿Un perdón?

Coti: -No, Marce. Ya está. Yo lo perdono. Le deseo todo lo mejor...

Conejo: -¿Y por qué yo sí tuve que perdonar?

Coti: -¿Perdonar qué cosa, Alexis? Decilo.

Conejo: -Vos también estuviste con otra persona.

Coti: -Yo no estuve con esa persona, vos lo pensás así. Pero nosotros no estábamos juntos.

Conejo: -Si vos me lo confesaste.

Coti: -Nosotros no estábamos juntos y vos fuiste a mi casa, llorando, a pedirme que vuelva con vos. Ahí empezamos de nuevo toda nuestra relación, oculta a los medios... Cuando uno se manda una cagada, la manda para la otra parte.

Conejo: -No, no. Estábamos juntos.

Coti: -La cosa es tener los huevos suficientes para decirlo. Yo me tuve que enterar por este video. En cambio, yo a él cuando no estaba con él, le dije “estuve con esta persona”.

Conejo: -Sí estábamos conmigo. No seas tan mentirosa. Pero no quiero discutir con ella porque sé que está mal.