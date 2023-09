A pocas horas de que Alexis “Conejo” Quiroga fuera expuesto en la pantalla grande de Bailando 2023, con un video a los besos con una chica, en plena reconstrucción de su noviazgo con Coti Romero, el ex Gran Hermano tomó una sorpresiva decisión.

El Conejo le contó al notero de LAM que no volverá a ponerse en pareja por un largo tiempo, salvo que la historia de amor con Coti pueda sanarse y reanudarse.

ALEXIS “CONEJO” QUIROGA NO QUIERE SABER NADA CON VOLVER A ESTAR DE NOVIO

Conejo: -No puedo hacer más que pedirle perdón con todo el corazón, porque sé lo que es la exposición. Todo esto va a estar circulando por redes, más los haters, más qué pedir perdón, no puedo hacer otra cosa.

Notero: -¿El capítulo Coti en tu vida está cerrado?

Conejo: -Nunca se cerró en mi vida. En la de ella, sí. Aunque los dos estuvimos a la misma altura con los errores... Ojalá que no.

Notero: -¿Estás preparado para conocer a otra persona?

Conejo: No, nunca lo estuve. Por ahora, nunca lo voy a estar. Yo la sigo amando con todo mi corazón. Me tengo que acostumbrar a que ya no va a estar. Veremos más adelante.