El escándalo que despertó el video de Alexis “el Conejo” Quiroga besando a otra chica en Córdoba y que comprueba su infidelidad a Coti Romero, sigue dando tela para acortar. Y, fiel a sus sentimientos, el participante de Bailando 2023 se sinceró al hablar de su actitud.

“Lo mío no fue venganza, ni despecho. Fue una noche de mier… porque, obviamente, estoy arrepentido. Me equivoqué, fue un beso bol… y si me lo pongo a pensar, fue algo de paj…”, reconoció Conejo en una nota que dio a LAM.

“Hoy me toca esto, me toca pagarlo. Pasaron muchísimas cosas en la relación. Más que pedirle perdón a Coti con todo el corazón, porque sé lo que es la exposición, no puedo hacer”.

Por último, ante la pregunta si cerró este capítulo con Coti en su vida, el joven cerró, sin dudarlo: “No nunca se cerró en mi vida. Los dos tuvimos a la misma altura con los errores. Sé que ella la está pasando mal con esto. Yo la sigo amando con todo mi corazón y veremos qué pasa más adelante”.

EL CONEJO HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE TOMAR UN CAFÉ CON COTI Y DE HACER TERAPIA DE PAREJA

En medio de la angustia con la que Coti Romero habló del engaño de Alexis “el Conejo” Quiroga, después de que un video lo mostrara a los besos con una chica en Córdoba, el exparticipante de Gran Hermano 2022 fue contundente al ser indagado por la posibilidad de juntarse con su ex a tomar un café.

“Si fuera por mí, salgo de acá y me junto a tomar un café con ella. Pero, bueno…”, comenzó diciendo el Cone en Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América, y donde se sometió a las consultas de los panelistas.

Por otro lado, ante la pregunta de Guido Záffora sobre si pensó en hacer terapia de pareja con la joven, Alexis se sinceró: “Nunca se planteó”, atinó a decir, visiblemente triste. Y cerró, a corazón abierto: “Ojalá podamos sanar, ya va a pasar”.