Coti Romero sorprendió al mostrarse muy sensual en sus redes sociales a pocas horas de haberse quebrado en llanto en un streaming al contar que su ex, Alexis “Conejo” Quiroga, le fue infiel. “Es muy feo, es muy triste y es muy dolorosos saber algunas cosas, porque uno piensa que no es así. Y dice ‘no, no, no’. Pero es importante abrir los ojos”, había dicho, entre lágrimas.

En este contexto, Coti posteó dos fotos en su habitación que la tienen como protagonista. Sin corpiño y dejando ver parte de su bombacha rosa, posó recostada en su cama mientras miraba hacia la cámara frontal de su celular y se tapaba con una manta de “peluchito”.

Este sensual posteo se dio luego de que Pepe Ochoa contara que Conejo le habría sido infiel a Coti con Nicky Abigail luego de pasar la noche juntos en el boliche Kika.

¿CON QUIÉN HABRÍA ENGAÑADO EL CONEJO A COTI ROMERO?

El productor de LAM e integrante de El Diario de Mariana Pepe Ochoa contó que Alexis “El Conejo” Quiroga le habría sido infiel a Coti Romero y nombró a la joven con la que el ex GH habría tenido un affaire.

“Ellos terminaron su relación por una tercera en discordia. Ellos habían vuelto a apostar al amor, pero en un fin de semana de agosto todo se pudrió, porque él salió a Kika, conoció a una chica, y se la mandó”, dijo Pepe.

“Esta chica, Nicky Abigail, es la persona con la que El Conejo traicionó a Coti Romero un fin de semana de agosto, mientras Coti estaba en Tucumán haciendo una presencia”, aseguró.