Separada definitiva de Alexis “Conejo” Quiroga, Coti Romero disfruta de su soltería en todo su esplendor en sus salidas con amigos a la Bresh.

Lo que no imaginó la exparticipante de Gran Hermano 2022 y actual integrante de Bailando 2023 fue que sus compañeros de streaming del programa de Marcelo Tinelli la mandaran al frente en vivo.

La Tía Sebi dijo sin filtros que Coti estuvo a los besos con una reconocida influencer en la Bresh y la joven correntina terminó blanqueándolo, a pocos metros de su exnovio de GH.

COTI ROMOMERO HABLÓ DE SU ROMANCE CON UNA CHICA EN LA BRESH

Marcelo Tinelli: -¿Se vieron con Camila Lonigro?

Coti Romero: -No, ojalá.

Marcelo: -¿Te gusta esa chica, pero no ni bola?

Coti: -Me vi con otra.

Tía Sebi: -Estuvo chapando en la Bresh con una influencer.

Mariano de la Canal: Tiktoker.

Tía Sebi: -Sí, estuvo chapando con una influencer.

Coti: -¡No me quemés!

Marcelo: -¿Quién es la chica?

Coti: -No, no. No voy a decir, porque no sé si ella quiere.

Cris Vanadía: Es hermosa.

Coti: -Sí, es muy hermosa.

Marcelo: -¿Quién es la chica?

Coti: -No sé si a ella le gustaría que lo diga...