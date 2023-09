Luego de que Coti Romero declarara que no hay vuelta atrás en su relación con Alexis “el Conejo” Quiroga –después de que se filtrara un video de él a los besos con una chica en un boliche en Córdoba- Marcelo Tinelli aprovechó la presencia de los jóvenes para dar su opinión.

El conductor de Bailando 2023 se acercó hasta donde estaba el Conejo para darle un consejo en vivo: “Para mí, va a tener que terminar con las salidas a los boliches”, comenzó diciendo el conductor del ciclo de América.

“Te lo digo porque a uno le han pasado cosas y ha cometido errores. Pero digo, tanto boliche te va a llevando a que, en un momento de la noche, sin querer, te ponés a hablar y la boca se te va. Es como que es algo que se va del cuerpo. Y ahí es donde, para mí, viene tu equivocación y la caída”, agregó.

Tras escucharlo, Alexis cerró, ante la atenta mirada de su ex: “Considero que venimos a esta vida a aprender. He cometido errores y hoy lo estoy pagando caro, pero me sirve para saber la próxima vez y a lo que se viene, cómo hacer las cosas”.

¿Habrá reconciliación?

EL CONEJO HABLÓ DE LA POSIBILIDAD DE TOMAR UN CAFÉ CON COTI Y DE HACER TERAPIA DE PAREJA

En medio de la angustia con la que Coti Romero habló del engaño de Alexis “el Conejo” Quiroga, después de que un video lo mostrara a los besos con una chica en Córdoba, el exparticipante de Gran Hermano 2022 fue contundente al ser indagado por la posibilidad de juntarse con su ex a tomar un café.

“Si fuera por mí, salgo de acá y me junto a tomar un café con ella. Pero, bueno…”, comenzó diciendo el Cone en Intrusos, el programa que conduce Flor de la Ve por América, y donde se sometió a las consultas de los panelistas.

Por otro lado, ante la pregunta de Guido Záffora sobre si pensó en hacer terapia de pareja con la joven, Alexis se sinceró: “Nunca se planteó”, atinó a decir, visiblemente triste. Y cerró, a corazón abierto: “Ojalá podamos sanar, ya va a pasar”.