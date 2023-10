La determinación de Constanza Coti Romero para rehacer su vida no le cayó nada bien a Alexis Conejo Quiroga, ya que no pudo disimular su incomodad cuando su exnovia blanqueó que estaba soltera y conociéndose con un deportista de elite.

“Estoy empezando algo. Ojalá que se dé”, reveló la ex Gran Hermano 2022.

Entonces, Ángel de Brito le preguntó si era “el jugador de River”, y la participante de Bailando 2023 estalló en una risa incómoda: “No”.

Ahí, Marcelo Tinelli indagó si su pretendiente era futbolista y ella fue ambigua: “Puede ser”.

En cuanto a Gero Laiker, el músico con el que se la vinculó, Coti sentenció: “Él ya fue, es mi pasado”.

COTI ROMERO SE PROPUSO HACER LA GRAN CONEJO QUIROGA

“Hay mucha gente que me atrae”, enfatizó la correntina frente al cordobés.

Por eso, evitó aferrarse al deportista: “También me empezó a seguir alguien que me atrae mucho. Voy a darme la oportunidad porque no estoy en pareja. Estoy soltera”.

Al final, Coti Romero se negó a especificar para qué equipo juega incipiente pareja “porque van a empezar a especular”, mientras el Conejo se mordía los labios y abrazaba a Martina Peña, su partenaire y con quien comenzó un romance.