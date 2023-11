El beso que Constanza Coti Romero asegura haberse dado con Marcos Ginocchio exasperó a Julieta Poggio, y fue contundente al apuntar contra la exnovia del Conejo Alexis Quiroga.

“Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio”, reveló con una espontánea sonrisa pícara.

Y con un brillo inusitado en sus ojos, exclamó satisfecha: “Ya salió a desmentirlo”.

“A mí me parece un poco raro. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”, continuó la protagonista de Coqueluche en una nota con Socios del Espectáculo.

“Es súper ubicado él. No hace esas cosas enfrente de alguien”, cerró.

LOS PALITOS DE JULIETA POGGIO A COTI ROMERO

En ese punto, Julieta analizó por qué Coti habría de inventar su affaire con Marcos: “No sé por qué hace eso. Tampoco voy a decir que es ciento por ciento mentira”.

“Cada uno tendrá su versión, pero creo que ella siempre buscó que se hable de ella, hizo un camino distinto al mío”, siguió.

Aunque relativizó la crítica: “Que está bien igual. Hay un montón de gente que está en el medio por buscar ese camino y no lo juzgo”.

Al final, Julieta Poggio ninguneó filosa tanto a Coti Romero como al Conejo Alexis Quiroga: “No me puse de ningún lado. La verdad es que no me interesa. Tampoco tengo relación con el Cone”.