En las últimas horas trascendió que Coti Romero y Marcos Ginocchio de Gran Hermano 2022 compartieron un beso en un boliche, y la correntina confirmó que un amigo de él los separó y que ella le pidió disculpas al salteño por si le había causado problemas con su comportamiento.

“El beso fue entre nosotros dos”, contó Coti para despejar dudas sobre si fue un momento compartido con otros “hermanitos” y apuntó contra quienes la acusan de mentir para “colgarse” del salteño.

Marcos Ginocchio y Coti Romero ¿un romance inesperado? (Foto: instagram/cotyrommero - marcosginocchio)

“Tengo las pruebas y todo, pero no las voy a mostrar. ¿Para qué? Tengo las pruebas de que me dijeron que vaya al ‘after’, cuando salimos, que él me escribió ‘Ya me voy, prima’ porque yo en un momento salí de donde estábamos”, aseguró Coti.

COTI ROMERO CONTÓ CÓMO FUE EL BESO QUE COMPARTIÓ CON MARCOS GINOCCHIO

“Nos separó el amigo de él, Marcos Pérez. Dijo ‘Che, Chicos’, litreral”, recordó la correntina frente al micrófono de LAM. “Yo lo conté como una joda del stream, porque a mí no me suma ni me resta, ni nada”, agregó Coti.

“Después le pedí disculpas a Marcos porque yo no sabía que podía llegar a causarle problemas con el trabajo o con alguna chica, no sé. Te juro que me quedé mal”, explicó Cotiy contó que recibió una respuesta de Ginocchio, aunque aseguró que “se la va a guardar para ella”.

“Yo digo ‘¿Tanto problema por un beso?’ Ni que fuera que maté a alguien. Yo sé que fue real, y él lo sabe también. Después lo que pase alrededor, o lo que digan, ya está”, agregó Coti. “Cuando nos separaron, me fui para adentro del boliche porque me sentía re incómoda, y ahí vi algo que no me gustó nada”, advirtió Romero.

Marcos Ginocchio y Coti Romero.

“Me puse re mal, y lloré, lloré, lloré y ahí recibí el mensaje del primo diciéndome que se iba. Y abro una puerta, y nos encontramos todos juntos al mismo tiempo. “Y después recibí un mensaje de Marcos diciéndome ‘Prima, acordate que la salud mental es lo primero’, porque parece que me vio muy mal en ese momento”, cerró Coti.

