A poco de que Coti Romero revelara que estuvo a los besos con Marcos Ginocchio, Ángel de Brito reveló más detalles sobre la fecha y el lugar donde se habría dado este encuentro entre los exparticipantes de Gran Hermano 2022.

“Ayer le pregunté a Coti en el Bailando si se había dado un beso con Marcos porque me lo comentaron. El evento que ella no negó nunca y que lo contó a todos los chicos en el streaming del Bailando, y todos lo escucharon, fue en agosto”, comenzó diciendo el conductor de LAM.

“Esto ocurrió en la casa del cantante, Agustín Bernasconi. Pero fue eso, un beso, no prosperó de ahí porque los dos se dieron cuenta de que estaba mal”.

“¿Qué pasó? Hubo un after en una casa después de la fiesta Bresh, tipo 6 de la mañana. Coti estaba medio bajón, vino Marcos, empezaron a chapar y la cortaron porque ambos pensaron ‘la estamos flasheando, esto no está muy bien’ porque Marcos es amigo del es de ella, Alexis ‘el Conejo’ Quiroga”, agregó.

Y siguió: “En ese momento, el Conejo y Coti estaban separados. Ella estaba dolida porque se había enterado lo de su ex con Karina La Princesita. Yo esto ya lo conté, yo nos lo vi juntos”. Y cerró, en palabras de una fuente que le hizo llegar esta fuerte información: “Un tiempo después, sí volvieron Coti y Conejo. Esto ocurrió en la casa del cantante, Agustín Bernasconi. Pero fue eso, un beso, no prosperó de ahí porque los dos se dieron cuenta de que estaba mal”.

Luego del escándalo que se vivió en la pista de Bailando 2023 con su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero vivió un momento a puro nervios luego de que Ángel de Brito la mandara al frente y revelara que la participante estuvo a los besos con Marcos Ginocchio.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven.

En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró: “Bien”.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del momento y si tuvo más capítulos.