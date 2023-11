Luego del escándalo que se vivió en la pista de Bailando 2023 con su expareja, Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero vivió un momento a puro nervios luego de que Ángel de Brito la mandara al frente y revelara que la participante estuvo a los besos con Marcos Ginocchio.

“Ya me contaron quién era el candidato de Coti en la Bresh, me contaron a quién se picoteó en un after. Fue con el ganador de Gran Hermano 2022, Marcos Ginocchio”, lanzó el jurado del programa de América, después de que surgiera la duda sobre el nombre del candidato que estuvo muy cerquita de la joven.

En ese momento, Coti atinó a agarrarse la cara, algo sonrojada por la situación, mientras todos los presentes la aplaudían. Además, ante la consulta sobre cómo besa el campeón del reality, Coti se sinceró: “Bien”.

“Me puedo besar con mucha gente, no significa nada eso. No ando puntuando los besos de la gente, pero bien”, cerró Romero, sin dar a conocer si su relación con Marcos fue algo del momento y si tuvo más capítulos.

LA DRÁSTICA DECISIÓN QUE TOMÓ COTI ROMERO PARA EVITAR QUE EL CONEJO LE SIGA MANDANDO MAILS

No fue un día fácil para Coti Romero en el cierre de semana de Bailando 2023 después de que un cruce con su ex, Alexis “el Conejo” Quiroga, terminara en una fuerte crisis de llanto que preocupó a sus compañeros.

En medio de ese ida y vuelta, la joven (que también es parte del certamen y del streaming del Bailando) se mostró cansada de los constantes mails que recibe de su expareja diciéndole que la ama.

“Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. En su momento, se metió mi mamá para decirle que se deje de romper las pelotas, le hablé yo… ¿No hay forma de que entiendas de una vez?”.

Por tal motivo, Coti sentó postura y aseguró que tomará medidas legales si la actitud de Alexis no cesa: “El último mail que me mandó fue ayer. Me pone ‘te amo’, ‘te extraño’ y a mí me hizo llorar un montón”, reveló, con la voz quebrada.

“Ayer, yo estaba ensayando, y me hizo llorar terriblemente. A mí no me gustan esas cosas”, agregó, dejando en claro que la ruptura le está siendo difícil de atravesar.

Y cerró, tajante: “Te voy a tener que mandar una carta documento, Alexis. En su momento, se metió mi mamá para decirle que se deje de romper las pelotas, le hablé yo… ¿No hay forma de que entiendas de una vez?”.