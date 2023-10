En medio del escándalo que desató la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando después de que Coti Romero mandara al frente a Charlotte Caniggia con una tremenda frase que habría dicho contra la modelo (y su hermana, Wanda Nara), la participante dio a conocer una charla privada que mantuvo con quien fue su compañera.

“Con el tema de Zai, yo le pedí disculpas en privado ni bien salí del streaming ese día de lo ocurrido. Si bien no fue lo que yo pensaba, no estaba bueno reproducir ese comentario en televisión”, expresó Coti en su canal de Instagram y que la cuenta oficial de LAM plasmó en las redes.

“Zaira me contestó anoche. Me dijo que no estaba enojada, que simplemente no se sentía cómoda. Es lo más y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho”.

“Yo sé lo buena madre que es ella y la increíble mujer que es. Y que ninguna mujer se merece que se digan esas cosas porque atrasan”, agregó, sin escatimar en halagos para Zaira, quien anunció su renuncia a través de un comunicado.

“Ella me contestó anoche. Me dijo que no estaba enojada, que simplemente no se sentía cómoda. Es lo más y la entiendo. Le agradezco sus palabras y la verdad es que la quiero mucho. Tuve la suerte de conocerla en el trabajo”, continuó. Y siguió: “Ojalá pueda volver. Yo nunca tuve la intención de molestarla, no me di cuenta. Simplemente, quise dejar en evidencia a otra participante y me salió mal”.

“(Zaira) me dijo que nunca pidió que me saquen del streaming, y sé que eso es cierto porque, aunque la conozco poco, tuvimos una linda semi convivencia en el Bailando y me demostró ser buena persona”.

“(Zaira) me dijo que nunca pidió que me saquen del streaming, y sé que eso es cierto porque, aunque la conozco poco, tuvimos una linda semi convivencia en el Bailando y me demostró ser buena persona. La entiendo y está en todo su derecho de tomar esa decisión. Lo que saco de esto es que estoy aprendiendo. A veces, me lastimo en el proceso, pero siempre trato de aprender, de entender y de mejorar”, cerró Coti, esperando que Zaira Nara regrese a trabajar con ella.

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de Instagram Stories Por: Fabiana Lopez

ZAIRA NARA RENUNCIÓ AL STREAMING DEL BAILANDO

Lo que comenzó como un tenso momento entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en la pista de Bailando 2023, culminó con un tremendo comentario que desembocó en la renuncia de Zaira Nara al streaming del programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara en las redes.

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, agregó, firme con su postura.

Este anuncio llegó después de que de Coti mandara al frente a la hija de Mariana Nannis en vivo: “Vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga, y te dije que no lo podía decir. Dijiste que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo”, lanzó.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”.

Por su parte, Charlotte reconoció ser la autora de dichas palabras y esta actitud no pasó desapercibida para Zaira quien, horas más tarde, optó por dar un paso al costado del certamen de baile.