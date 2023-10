Fiel a su estilo brutalmente honesto, Charlotte Caniggia respondió uno a uno en Bailando 2023 quién era de su agrado y quién no en el certamen. Sin embargo, fue Marcelo Tinelli quien hizo una excepción y le preguntó por Yanina Latorre, con quien está enfrentada.

“A mí, Marce, me cae mal casi todo el mundo y me cae bien muy poquita gente”, aseguró, tajante mientras nombraba a Coti Romero en la lista de los que no quería, luego de dedicarle tremendas frases.

La hija de Mariana Nannis esgrimió a su madre como el motivo principal de por qué no le cae bien la panelista de LAM. “Mamá no lo quiere y como ella no la quiere, yo tampoco la quiero”, aseveró.

CHARLOTTE CANIGGIA REALIZÓ SU LISTA DE QUIÉNES LES CAE BIEN EN BAILANDO 2023

La mediática también puso en su listado de aquellos con lo que no tenía onda a Lourdes Sánchez y Martín Salwe.

Yeyo de Gregorio tampoco se salvó. “Me parece un poquito agrandado”, lanzó, y a Lola Latorre la calificó con un tremendo “ni”.

Mientras que la hermana de Alex Caniggia puso a Juliana Díaz de Gran Hermano 2022, a Milet Figueroa y a las hijas del conductor, Mica, Cande y Juana Tinelli en su lista de quienes quiere.