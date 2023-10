Luego de que se decidiera que el próximo nominado de Bailando 2023 salga de la decisión de los participantes, cada uno eligió una pareja y dio sus motivos. Sin embargo, uno de los momentos de mayor tensión de la noche llegó cuando Charlotte Caniggia se dirigió a Coti Romero.

“Esto es simple. Yo vengo a sacarle la careta a una falsa”, lanzó la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, sin dar a conocer el nombre de la persona que quiere que esté a un paso de irse del certamen que conduce Marcelo Tinelli por América.

Luego, la joven se dirigió al conductor: “Te voy a contar una pequeña anécdota. Hace poquito pensé que era copada y amiga, y me mandó al frente acá en el programa. No era mi amiga, pero pensé que era copada conmigo, y era una falsa total. Una re falsa era”, lanzó sin filtro. Y cerró, develando el misterio: “Yo voy a votar a la falsa de Coti Romero. ¡Sacando la careta!”.

LA CONFESIÓN DE COTI ROMERO SOBRE SU PRESENTE SENTIMENTAL

Después de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló que decidió dejar de lado la tristeza y dejarse llevar por las nuevas propuestas que le llegan de otros candidatos.

Así lo dejó en claro la propia participante de Bailando 2023 en su visita a Noche al Dente: “Mi corazón está bien hoy, mejorando, quedó un poco golpeado. Se cura con mucho amor y la familia”, comenzó diciendo.

“No hay nuevo amor y no se me junta el ganado porque no tengo. Lo que sí, me invitaron a cenar y accedí; así que, en estos días, voy a conocer a una persona”.

Por otro lado, Coti aseguró que no quiere oficializar con nadie por el momento: “No sé si estoy tan abierta ahora a enamorarme, pero es darme la oportunidad de conocer”, reafirmó. Y cerró: “Para mí es todo un mundo nuevo porque a los 15 años me puse de novia por primera vez. Después, me separé antes de entrar a la casa de Gran Hermano 2023 y después de entrar al reality, me puse de novia otra vez. Y con la persona anterior había estado 5 años”.