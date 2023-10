Sin tapujos para opinar, Coti Romero volvió a dar que hablar al analizar una fuerte actitud que habría tenido Coki Ramírez tras quedar afuera de la última gala de Bailando 2023, el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

Así lo debatieron en el streaming del Bailando luego de que Mariano de la Canal leyera un tweet del jurado de certamen: “Ángel de Brito twitteó ‘hora y cuarto para Coti. Afuera, furia. Mañana contamos todo en LAM’”.

Tras escucharlo, Zaira Nara intervino: “Ah, ¿quién se quedó sin bailar?”, indagó. A lo que Cotu fue al hueso con su opinión después de escuchar que Coki y Juliana Díaz estaban esperando por su participación: “No, pero a Juliana la vi re bien. Sí a la que vi un poquito… (hace ruido con la boca como de enojo) fue a Coki”, lanzó. Y cerró, sin filtro: “¡Aparte cuando viene Coki, nos dormimos todos!”.

¡Qué momento!

COKI RAMÍREZ SORPRENDIÓ A MARCELO TINELLI CON UN PARTICULAR REGALO Y LE DEDICÓ UNA ROMÁNTICA CANCIÓN EN VIVO

Una vez más, Coki Ramírez y Marcelo Tinelli mantuvieron un pícarao ida y vuelta en la pista de Bailando 2023. Y en esta oportunidad, la participante agasajó al conductor con un particular regalo que sorprendió a todos.

“Este es el tesoro, pero nadie puede ver lo que adentro. ¿Es un elemento para jugar sexualmente?”, ingadó Tinelli al abrir una cajita que contenía un papel con una frase.

Luego, el presentador develó parte de ese escrito: “Dice ‘Hola mi vida. Traje la cremita. Te quiero abajo’. Hay una crema... me da vergüenza todo esto”, atinó a decir, algo sonrojado. Y cerró, antes de que Coki lo deleitara con su voz al cantarle muy cerquita el tema Por debajo de la mesa, de Luis Miguel: “No sé si es sexual o la que me pone mi maquilladora. Me da no sé qué mostrar esta frase”.