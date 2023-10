Después de haberle puesto punto final a su historia de amor con Alexis “el Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló que recibió varios mensajes de candidatos. Sin embargo, quien habría captado la atención de la participante de Bailando 2023 es el futbolista, Enzo Díaz.

Todo comenzó con la pregunta al hueso de Zaira Nara a Coti en la pista: “¿Llegó a pasar algo con Enzo Díaz o no pasó nada?”, quiso saber la hermana de Wanda Nara. A lo que la joven respondió, sincera: “Voy a decir la verdad”, comenzó diciendo.

“A mí me encanta él. Me parece re lindo chico y soy de River”, agregó, dejando en claro que el equipo de fútbol de sus pasiones es el mismo donde se desempeña el deportista con quien se había empezado a seguir en las redes.

“Nos empezamos a seguir nada más y hubo gente que lo empezó a bardear y me tuvo que dejar de seguir. Le mandé un mensaje pidiéndole disculpas porque la gente malinterpretó todo. Yo no tengo nada con él. ”, agregó. Y cerró, firme: “Me parece re lindo y no sé si tiene pareja. No me metería con alguien que tiene pareja porque despues de pasarla tan mal, prefiero que no. Así que prefiero seguir en la mía”.

QUIÉN ES ENZO DÍAZ, EL FUTBOLISTA QUE QUIERE CONQUISTAR A COTI ROMERO

Enzo Hernán Díaz es oriundo de Las Toscas, Lincoln, provincia de Buenos Aires y tiene 27 años. Actualmente juega en la primera de River Plate, adonde llegó en enero de 2023 proveniente de Talleres de Córdoba.

Enzo Díaz (Instagram)

El 1 de octubre de 2023, marcó su primer gol con la camiseta de River al convertir el segundo tanto en la victoria por 2-0 contra Boca.

Enzo Díaz y su familia (Instagram)

En su cuenta de Instagram suele mostrarse en familia, junto a sus padres y hermano. Desde pequeño es hincha de River, igual que Coti Romero.

Enzo Díaz (Instagram)

Separado de su esposa, tiene un hijo que nació en 2015 y se llama Teo Fernando Díaz Gallardo.