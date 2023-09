Coki Ramírez y Milett Figueroa tuvieron un fuerte cruce en un móvil que hicieron juntas para LAM, en el que la actriz peruana le reclamó a la cantante en la cara todo lo que dijo de ella y terminó de la manera más inesperada.

“¿Hay competencia?”, les preguntó el cronista y la modelo extranjera respondió: “No, jamás entre mujeres debe haber competencia, creo que cada una es maravillosa y completa en lo suyo, y además no habría por qué competir”.

“Imagínate si voy a estar metiéndome en historias de amor, no tengo nada que ver ahí. Yo canté en la previa porque Marcelo me pidió, además estaba sin aire”, explicó y la cordobesa por su parte agregó: “Era un show y era la primera vez que entraba”.

Milett Figueroa y Coki Ramírez en un móvil.

“¿Es la primera vez que charlan así?”, indagó el movilero y Milett reclamó: “Sí, yo recién la acabo de conocer, creo que canta muy bien a pesar de que tú me habías dicho que te duelen los tímpanos cuando me escuchas”.

“Era show. Es un chiste de Argentina, me sangran los tímpanos, se lo copié a Moria Casán, no me estoy metiendo con su mamá o cosas graves”, le explicó Coki y Figueroa siguió: “Pero creo que fue innecesario minimizar el talento del otro”.

“Dicen que le copiaste la previa a ella”, comentó el periodista y Milett dijo: “Imagínate, la verdad es que veo que canta hermoso, es una hermosa mujer, la he visto”. Por su parte, Ramírez cerró: “Nos tenían que poner el mismo día y cantábamos las dos”.

PICANTE COMENTARIO DE COKI RAMÍREZ A MILETT FIGUEROA

En medio de su ida y vuelta en un móvil, Coki Ramírez hizo un picante comentario sobre Milett Figueroa: “Si quiere cantar que cante, hay gente que canta peor. Yo le voy a dar clases de canto”.

“No, yo he tenido, y también te puedo dar clases de canto a ti, cada una tiene un tono muy diferente y el tuyo es muy lindo. Jamás minimizaría el trabajo del otro, la luz del otro jamás va a opacar a nadie”, sentenció contundente la peruana.