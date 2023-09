Una vez más, Coki Ramírez y Marcelo Tinelli mantuvieron un pícarao ida y vuelta en la pista de Bailando 2023. Y en esta oportunidad, la participante agasajó al conductor con un particular regalo que sorprendió a todos.

“Este es el tesoro, pero nadie puede ver lo que adentro. ¿Es un elemento para jugar sexualmente?”, ingadó Tinelli al abrir una cajita que contenía un papel con una frase.

Luego, el presentador develó parte de ese escrito: “Dice ‘Hola mi vida. Traje la cremita. Te quiero abajo’. Hay una crema... me da vergüenza todo esto”, atinó a decir, algo sonrojado. Y cerró, antes de que Coki lo deleitara con su voz al cantarle muy cerquita el tema Por debajo de la mesa, de Luis Miguel: “No sé si es sexual o la que me pone mi maquilladora. Me da no sé qué mostrar esta frase”.

¡Qué momento!

EL MOMENTO A PURO ROMANTICISMO DE COKI RAMÍREZ CON MARCELO TINELLI EN EL BAILANDO TRAS 12 AÑOS SIN VERSE

En medio de la expectativa que había por su reencuentro tras 12 años sin verse en Bailando 2023, Marcelo Tinelli y Coki Ramírez dejaron en claro que su buena onda y química siguen intactas más allá del paso de tiempo.

Así quedó demostrado en la pista luego de que la participante le cantara al conductor el tema Mi vida sin tu amor, de Cristian Castro, frente a los jurados (integrado por Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino y Ángel de Brito) y el resto de los presentes en el estudio.

Además de lucir su increíble voz, la cantante no dudó en mimarle la cara a Tinelli, cantarle muy cerquita de la cara y hasta culminar la performance con ¿un beso?: “Me gusta hacerte mimitos”, le confesó la joven al presentador.