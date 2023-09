En medio de la expectativa que había por su reencuentro tras 12 años sin verse en Bailando 2023, Marcelo Tinelli y Coki Ramírez dejaron en claro que su buena onda y química siguen intactas más allá del paso de tiempo.

Así quedó demostrado en la pista luego de que la participante le cantara al conductor el tema Mi vida sin tu amor, de Cristian Castro, frente a los jurados (integrado por Moria Casán, Carolina “Pampita” Ardohain, Marcelo Polino y Ángel de Brito) y el resto de los presentes en el estudio.

Además de lucir su increíble voz, la cantante no dudó en mimarle la cara a Tinelli, cantarle muy cerquita de la cara y hasta culminar la performance con ¿un beso?: “Me gusta hacerte mimitos”, le confesó la joven al presentador.

¡Qué momento!

EL PÍCARO COMENTARIO DE PAMPITA AL VER A LA BAILARINA DE MARTÍN SALWE HABLANDO CON MARCELO TINELLI

Luego de declararse impactado con la belleza de Milett Figueroa, la bailarina de Martín Salwe y con quien debutó en la pista de Bailando 2023, Marcelo Tinelli se mostró sorprendido tras el análisis que compartió Carolina “Pampita” Ardohain en vivo.

“Marcelo, sabés que a Milett le veo un aire a tu exmujer. Tiene algo como de Guille Valdés, la nariz, la altura”, lanzó la jurado del certamen de baile, generando que el conductor se mostrara un poco incómodo con sus palabras.

“Marcelo, sabés que a Milett le veo un aire a tu exmujer. Tiene algo como de Guille Valdés, la nariz, la altura”.

“Estoy diciendo que me hace a acordar a ese tipo de mujer. Alta, rubia, piernas largas y una nariz y sonrisa hermosa. La estoy halagando. Y, además, con Guille tenemos la mejor de las ondas así que todo bien”, agregó la modelo.

Y Tinelli cerró con unas dulces palabras para la partenaire de Salwe: “Totalmente, yo también. Le mando un beso a Guille. A mí no me hizo acordar, pero bueno, ahora que lo decís… Lo que sí le quiero decir a Milett es que en la foto del Bailando me impactaste. Tenés algo en la sonrisa y en la mirada”.