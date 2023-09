Este lunes le llegó el turno a Lali González de debutar en la pista de Bailando 2023, y lo hizo en compañía de Maxi Diorio, aunque en la previa se encargó puntualmente de rememorar todas las épocas del ciclo de Marcelo Tinelli y hasta le recordó el día que lo encaró en un boliche.

Tras una presentación a todo ritmo, en la que Marcelo la elogió como “la gran figura de Paraguay”, país en donde América tiene su propia repetidora, Lali mostró cuán feliz estaba de haber llegado el certamen.

Lali González y Marcelo Tinelli (Foto: captura TV)

“Ay, Tinelli, no puedo creer que estoy acá, mira a mi hinchada”, dijo Lali, obnubilada con las luces del estudio. “Hace tanto tiempo que no veíamos tantas banderas paraguayas acá. El cónsul te ama; (…) Me habló maravillas de vos hasta el presidente”, le contestó Tinelli.

Leé más:

¡Qué susto! Lali González debutó en el Bailando y tuvo un percance en el truco final de su coreografía

LALI ESPÓSITO RECORDÓ EL DÍA EN QUE ENCARÓ A TINELLI EN UN BOLICHE

“Nunca bailé en mi vida, y la verdad es que cuando le pedí a mi mamá hacer danzas, me llevó a hacer karate. Así que tengo formación en Tae kwon-do, Muay thai y natación, y acá estoy bailando”, contó Lali antes de bailar, para justificar su destreza.

Además, Lali le contó a Marcelo que se hizo muy amiga del Tirri, con quien suele ensayar en el mismo estudio mientras “chusmean” sobre el ambiente. Y de esta manera, le hizo un reproche retro al conductor.

Lali González (Foto: captura TV)

“¿Voy sabés que yo te encontré en Tequila en el 2009 cuando recién te separaste? Vos estabas tomando champán con Speed y bailando así, con unas velas, en Tequila, en Punta (del Este). Yo dije ‘¡Tineliiiii!’ y ni bola”, le dijo Lali ante la sorpresa de Marcelo sobre las vueltas de la vida.

Leé más:

Lali González estrenó su obra de teatro: las fotos de los famosos que dijeron presente