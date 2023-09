Luego de un año y medio de amor, el explosivo romance de Agustín “Cachete” Sierra y Fiorella Giménez llegó a su final.

El actor y la bailarina se habían conocido en Bailando 2021 y en junio de 2023, Cachete habló de la separación públicamente.

“Decidimos decir ‘hasta acá’ por un tema de que no nos estábamos llevando bien y veníamos con discusiones. Nadie quería lastimar al otro y frenamos”, dijo Sierra en nota con Implacables.

A casi tres meses de dar a conocer la ruptura, Fiorella volvió a la pista de Marcelo Tinelli y habló por primera de la separación y expuso sin filtros los motivos por los cuales el romance no prosperó.

“Yo a Agus lo amo con todo mi corazón. Nos separamos muy bien”, dijo Giménez, en Bailando 2023.

“En el momento que tomamos la decisión fue porque ya no nos estábamos haciendo bien, o ya no fluía”.

Seria, Fiorella continuó: “Él me ayudó muchísimo y me enseñó muchas cosas. En el momento que tomamos la decisión fue porque ya no nos estábamos haciendo bien, o ya no fluía”.

“Pero si me lo cruzo ahora, nos abrazamos. No hubo persona que me cuidara tanto o me haya hecho sentida tan amada como Agustín”, aseguró la bailarina.

FIORELLA HABLÓ DE LAS DIFERECIAS CON AGUSTÍN SIERRA

“También hubo cositas que no funcionaron. Siento que fue todo muy intenso. Esta pista ya es muy intensa”, detalló la bailarina.

Y continuó: “Nosotros nos fuimos de acá a vivir juntos a Carlos Paz. Volvimos. Fue todo un montón. Y cuando se asentaron las cosas nos dimos cuenta de que había un par de cositas (que no funcionaban), como el compañerismo. Cosas que no iban”.

“Decidimos (la separación) con la mejor. De hecho, terminamos abrazados, diciendo que nos íbamos a extrañar un montón”, finalizó Fiorella Giménez, recordando con amor el noviazgo de un año y medio con Agustín “Cachete” Sierra.