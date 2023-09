En el debut de Flor Vigna en la pista del Bailando 2023, la artista le mandó un beso a su excompañero, Facu Mazzei, y contó que está dedicado full time a su carrera musical. Entonces, el conductor minimizó esta artista de su trabajo, remarcando que jamás escuchó a alguien hablar de la música de Facu.

Enojado por el comentario de Marcelo al aire, el artista le dedicó un tremendo descargo vía Instagram. “Mudo me dejaste. Yo acá mariconenando, viendo el final de la reina Charlotte, me entero de que dijiste que no sabés quién soy. Hace 15 años que me rompo el lomo laburando en tu programa, qué raro estás de memoria, será la tintura... Y la ninguenada con amor en el programa es una fija, ¿vieron?”, empezó, re enojado.

“También quería decirte que ojalá la gente vaya cantando por las calles mis temas y que haya un camión con mi cara, como dijiste, pero cuesta mucho autogestionarse y tratar de generar laburo haciendo lo que amo desde que nací, deberías ahorrarte esos comentarios desafortunados sobre el trabajo del otro, teniendo una hija que también produce música y le mete a eso”, siguió, indignado.

“Gracias amiga (por Flor Vigna) por esa defensa y el saludo, sos tan especial... Otro dato que te dejo (a Marcelo), soy quien se sacó el hombro en el último Bailando donde no hubo nadie que pusiera el hueso en su lugar en el momento, fiel soldado de tu programa”, cerró, picante.

¿QUÉ DIJO MARCELO TINELLI SOBRE FACU MAZZEI?

“Yo no conozco alguien que me haya hablado de la carrera musical de Facu Mazzei, con todo respeto, en la calle no pasó ningún camión que diga ‘che escuchá los temas de Facu Mazzei’”, expresó el conductor del Bailando 2023.

“Porque Facu Mazzei se autogestiona y hace todo él, no te paga publicidad. Tiene éxito porque es talentoso”, respondió Flor, visiblemente incómoda.