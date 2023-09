Marcelo Tinelli regresó a la TV este lunes con Bailando 2023, aunque esta vez por la pantalla de América TV, y en La jaula de la moda repasaron los looks del conductor y los cuatro jurados, haciendo foco en el cambio de look del conductor en lugar de su exclusivísima ropa.

Desde hace unos meses, Marcelo cultiva un look canoso, similar al que adoptaron algunos jugadores de la Selección Nacional, pero el día en que se hizo la foto del Bailando estrenó un “total white” que llamó poderosamente la atención.

En este sentido, en la Jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine)se hicieron eco de un tweet que rezaba: “Quiero la fortaleza del pelo de Tinelli que se aguanta una decoloración así a esa edad”, en referencia a los 62 abriles del “Cabezón”.

MEDINA FLORES OBSERVÓ EL LOOK “TOTAL WHITE” DE MARCELO TINELLI

Fabián Medina Flores le dio un “9″ al conductor, pero hizo hincapié en el punto que le impidió llegar al puntaje perfecto. “Me encanta su look, está perfecto, y el punto que bajo es porque a mí me gusta el pelo gris, y ese peinado es el del conductor de Los juegos del hambre”, lanzó el diseñador.

La definición de Medina Flores sobre el personaje que encarna Stanley Tucci en las recordadas películas estrenadas entre 2012 y 2015. Pero no fue la única comparación que hizo el histórico del ciclo.

Marcelo Tinelli / Stanley Tucci (Fotos: capturas Bailando 2023 / The hunger games, 2012)

“Con colita es Karl Lagerfeld”, agregó Fabián, en referencia al recordado diseñador, fallecido en febrero de 2019. “Tiene mucho volumen, para mí que se agregó pelo”, señaló Claudio Cosano, aunque sus compañeros se encargaron de explicarle que el peinado está logrado con “un producto que lo deja duro”.

