Este martes, Marcelo Tinelli organizó un evento en el Hipódromo de Palermo para presentar a los nuevos participantes del Bailando 2023, entre los cuales sobresalió Flor Vigna a raíz de su look, entre improvisado y de “moda circular”.

“Flor Vigna se puso los pantalones de Luciano Castro de top, un desastreee”, leyó Horacio Cabak, sobre un tweet publicado al respecto. “No están cuidando la salud mental de la gente, y es importante hacerlo”, analizó Fabián Medina Flores.

Horacio Cabak aprovechó para ironizar sobre el “arranque” de las críticas: “Ella arrancó arrancándose pedazos de jean”, dijo. “Ella no tiene estilo. Ella no sabe de moda. A ella no le importa nada de todo esto y apuesta al musical, y para mí, es la primera vez que la veo bien”, dijo Medina Flores.

LA JAULA DE LA MODA, MUY CRÍTICA CON EL LOOK “FULL DENIM” DE FLOR VIGNA

“Britney Spears para ella es casi una abuela, es como Madonna para mí. Es más, su mamá debe ser más joven que Britney y por eso ella está llevando algo muy ‘dosmilero’. Ahí hay algo de moda circular, y para mí, que vi una tapa de vestidos oscuros, esa mancha azul con recortes de piel se debe haber visto bien”, agregó Medina Flores.

“No me gusta el jean puesto como remera. Sí el shortcito está bien y las botas te las puedo aceptar, pero quiero ser diplomática: no me pondría eso”, adujo por su parte Belén Ludueña.

Tras estas palabras, la producción puso al aire las stories de Flor en el que explica el porqué de su look y cómo lo fue armando, con el pantalón de jean que usó Luciano Castro en su primer videoclip, ¡Uy!.

Luciano Castro (foto: captura del videoclip ¡Uy!)

“Una vez arruinó una tapa de gente yendo con un vestido de 200 metros de tela, y no podían ubicar a los demás. O va vestida de Heidi, o de Princesa, siempre en el evento que no corresponde”, recordó Medina Flores, implacable.

