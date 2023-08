En 2007 Alejandra Maglietti saltó a la fama gracias a un comercial de snacks y de ahí en más su carrera se disparó con tapas de revistas de todo tipo y participaciones en TV y desfiles, y en la Jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) ella recordó el rigor que vivió en estos eventos durante la “guerra de las modelos”.

En ocasión del revival de estos tiempos “moviditos” entre las supermodelos que deslumbraron a los diseñadores durante la década de 1990 y comienzos de este siglo, Fabián Medina Flores agradeció la aparición de las modelos “pulposas” como Ale Maglietti, que rompieron con el paradigma de “maniquíes móviles”.

Alejandra Maglietti (Foto: captura La jaula de la moda)

En este marco, Ale Maglietti le hizo un reproche al diseñador, que la vistió en uno de esos primeros desfiles. “Aunque te moleste, aparecimos las pulposas, porque en algún momento me has sacado de un desfile y como no le quedó otra, me enchufó el vestido más feo que encontró”, dijo la modelo, abogada, periodista y especialista en marketing digital.

ALE MAGLIETTI RECORDÓ UN TENSO MOMENTO QUE VIVIÓ DURANTE UNO DE SUS PRIMEROS DESFILES

Mientras Medina Flores explicaba su comportamiento, la producción puso al aire imágenes de los desfiles en los que participaba Maglietti, y que, paradójicamente, conducía Horacio Cabak en la Costa argentina. “Ahí estoy, bronceada, untada en aceite y afeitada”, dijo la modelo, sin explicar deasiado esto último.

Alejandra Maglietti (Foto: captura La jaula de la moda)

“Volvamos a los conflictos: codazos, hombros y robo de ropa”, dijo Cabak, con el consentimiento de Maglietti. “Me miro acá y digo ‘Mirá lo que era y me hacía problemas’. Me acuerdo de ese desfile. Previo a salir hicimos una fila india y había una modelo que en ese momento me odiaba”, contó Alejandra.

“Empieza a hablar con una que estaba atrás para hacerme enojar y le decía ‘¿Qué te importa? Si no sabe ni hablar. Me empezó a ningunear por la manera en la que yo hablaba, por mi tonada. Y yo me di vuelta y le dije ‘Peor serás vos, ña ña ña’ y salí e hice esta pasada, indignada”, cerró Ale Maglietti.

