El conflicto entre Coti Romero y Lourdes Sánchez, que se desató antes que debutaran en Bailando 2023, suma un nuevo capítulo. Esta vez, la bailarina arremetió contra la exparticipante de GH 2022 en diálogo con Marcelo Tinelli, haciendo hincapié en que está harta de que la acuse de estar “acomodada” y de que la critique constantemente en los programas.

“Esos chistes de la vaca no me parecen. Si sos picante anda a fondo, no te quedes ahí, anda al fondo. Viniendo de tu cabecita, pienso que lo dijiste por mi físico”, sentenció, enojada. Desde el straming, Coti aclaró que no se refería a su físico, sino a que “la vaca estaba muda”. “Entonces, es igual que vos”, redobló la apuesta Romero.

“Igual, me gusta ser la fuente de inspiración de Coti. Yo no sé si estás obsesionada o enamorada de mí”.

“Igual, me gusta ser la fuente de inspiración de Coti. Yo no sé si estás obsesionada o enamorada de mí”, le dijo Lourdes, irónica. “El Conejo me da una pena, ahora lo compadezco, Coti solo sabe hablar de él y de mí...”, dijo Lourdes, re picante. Entonces, Coti volvió a la carga remarcando que Lourdes jamás se anima a contestarle. “Qué pasada, collar de melones”, cerró Sánchez, subrayando que no le interesa hacerle frente. ¡Uy!

COTI ROMERO SE BURLÓ DE LOURDES SÁNCHEZ EN LA PREVIA DEL BAILANDO 2023

Coti Romero se burló de Lourdes Sánchez en la previa del Bailando 2023 al llevar una vaca y contar que la nombró como la bailarina. “¿Qué es esto?”, preguntó el conductor y ella contestó: “Le pusimos Lourdes”.

“¿Lourdes se llama la vaca? Y le pega a Lourdes ¿Pero qué pasa entre una correntina y otra correntina?”, le consultó Marcelo y Coti continuó con su actitud picante: “Yo la invito a Lourdes a cantar nuestro tema con Los Alonsitos”.