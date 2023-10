Luego de las fuertes repercusiones que despertó la renuncia de Zaira Nara al streaming del Bailando después de sentirse herida por los dichos de Coti Romero y Charlotte Canggia en Bailando 2023, Paula Chaves rompió el silencio y opinó de este tema.

“Me parece muy bien la renuncia”, lanzó la modelo, sin dudarlo, al ser indagada por la actitud de quien fue su íntima amiga durante muchos años, sentando su firme postura pese a que su relación se vio debilitada en el último tiempo.

“Hay cosas que están fuera de lugar y en un lugar de trabajo donde te sentís mal, te bardean y te hacen sentir incómoda, chau, no vuelvo más”, agregó, contundente, dejando en claro que ella tomaría la misma medida de haberse sentido injuriada.

ZAIRA NARA RENUNCIÓ AL STREAMING DEL BAILANDO

Lo que comenzó como un tenso momento entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en la pista de Bailando 2023, culminó con un tremendo comentario que desembocó en la renuncia de Zaira Nara al streaming del programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara en las redes.

Foto: Captura de Twitter Por: Fabiana Lopez

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, agregó, firme con su postura.

Este anuncio llegó después de que de Coti mandara al frente a la hija de Mariana Nannis en vivo: “Vos sos falsa. No le quisiste decir a Zaira y me lo dijiste a mí para que yo lo diga, y te dije que no lo podía decir. Dijiste que Zaira y Wanda estaban acá por chupar pitos. Y me pidió a mí que lo diga porque yo no me callaba y decía todo”, lanzó.

Por su parte, Charlotte reconoció ser la autora de dichas palabras y esta actitud no pasó desapercibida para Zaira quien, horas más tarde, optó por dar un paso al costado del certamen de baile.