Disfrutando de la soltería, Marcelo Tinelli no solo juega a seducir a algunas las participantes de Bailando 2023, como a Milett Figueroa y Coki Ramírez. También lo hace con los familiares de los concursantes, como es el caso de la madre de Camila Homs, Liliana Fontán.

Sin embargo, la noche del martes “se le juntó el ganado”, según dijo el conductor de Bailando 2023, porque en el piso no solo coqueteó con la madre de Homs, también con las chicas de la tribuna, Sol 1 y Sol 2, a quienes les prometió ir a tomar un gin tonic.

En ese numeroso juego de seducción, Liliana lanzó un zarpado comentario con connotación súper íntima que hizo poner colorada a su hija. “Estoy toda roja”, afirmó Cami Homs, luego de bailar el cuarteto y a la espera del puntaje.

EL PICANTE COQUETEO DE TINELLI Y LILIANA, LA MADRE DE CAMILA HOMS

Segundos previos a darle la devolución a Camila, Moria Casán analizó el picante ida y vuelta entre Marcelo Tinelli y Liliana Fontán y reparó en el “beboteo” de la madre de la modelo.

Maria Casán: -Antes de hablar saca la lengua. Es un gesto de beboteo…

Liliana: -Si, Marcelo no me vio sacar la lengua, no debe ser.

Moria: -Las mujeres tenemos como un faro y vos querés abordarlo. Vos lo querés seducir, que conozco tu vinoteca, tomar un traguito. Dale algo que le guste al caballero.

Marcelo Tinelli: -Un Malbec. (Con Lili) tenemos el mismo gusto.

Marcela Feudale: -Que no se pongan mal las chicas, Sol 1 y Sol 2.

Marcelo: -Pero ustedes están con el pepino, con el gin tonic. No es que no voy a tomar algo con ustedes, pero no me da el tiempo para tomar con todas. No puede estar ella en el living esperando con el vino y ustedes dos...”

Sol: -¿Por qué no puede estar esperando en el living?

Marcelo: -¿Y nosotros qué? ¿Estaríamos en el cuarto tomando el gin tonic?

Sol: -Sí, que nos golpee en el cuarto…

Marcelo: -No sé si la mamá va a querer entrar…

Liliana: -En ese caso, esperan ustedes chicas. Van a tener que esperar un rato largo.

Marcelo: -¡La fe que nos tenés! ¡Wow, mamá! Te pusiste colorada, Cami.

Camila Homs: -Estoy toda roja.

Marcelo: -¿Nunca la habías visto a mamá así? Claro, uno no conoce a los padres en la intimidad.