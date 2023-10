Zaira Nara renunció al Bailando 2023 luego de un tenso momento entre Coti Romero y Charlotte Caniggia en el programa que conduce Marcelo Tinelli por América.

Este sorpresivo hecho fue tratado en la edición de este jueves en LAM. Después de escuchar las opiniones, Zaira usó su cuenta de Twitter para hacer un duro descargo: “Nunca dejaría sin trabajo a alguien. Están mintiendo. Yo me BAJÉ xq lo qué pasó ayer es mi límite. No pedí nada, no exigí nada”, escribió Zaira.

Y remató: “Todo eso que dicen es mentira . Es una vergüenza que sigan minimizando lo de ayer y tapándolo con mentiras”.

ASÍ ANUNCIÓ ZAIRA NARA SU RENUNCIA AL BAILANDO 2023

Este jueves 26 de octubre, Zaira Nara usó sus redes para explicar por qué renunciaba al streaming del Bailando 2023.

“A partir del día de la fecha no continuaré formando parte del streaming en el programa ‘Bailando por un sueño’. Jamás imaginé que participantes de este espacio, donde he puesto mucho cariño y dedicación, me hayan injuriado como lo han hecho”, comenzó diciendo la hermana de Wanda Nara en las redes.

“Soy respetuosa y me duele que se festejen expresiones dañinas que hieren profundamente mi dignidad, como mujer y profesional. Disfrutaba mucho mirar, y participar de este programa”, agregó, firme con su postura.